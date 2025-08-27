MON PETIT CŒUR IMBÉCILE Fécamp

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

2026-02-03

Théâtre

dès 8 ans durée 55 mn

Atteint d’une maladie cardiaque, Akil entend et parle à son cœur imbécile. Il a compté qu’il faudrait 38 ans, 3 mois et 20 jours de travail à ses parents pour lui payer l’opération qui guérirait son petit cœur. Sa mère, qui court très vite, s’inscrit à un marathon dont la récompense couvrirait les soins. Entre théâtre de récit et danse hip-hop, la course folle d’une mère pour continuer à faire battre le cœur de son fils. Suspense et émotions garantis !

Une très belle adaptation du roman de Xavier-Laurent Petit, où bruitage, musique, chorégraphie et dispositif scénographique concourent à nous faire vivre au rythme des battements de l’enfant et de sa mère. Un moment de théâtre intense. Télérama

DISTRIBUTION

De Xavier-Laurent Petit

Adaptation Catherine Verlaguet

Mise en scène Olivier Letellier

Interprétation Fatma-Zahra Ahmed et Romain Njoh

PRODUCTION

Production Tréteaux de France, Centre dramatique national

Coproduction Théâtre André Malraux à Chevilly-Larue / Le Strapontin, Scène de territoire Arts de la Parole à Pont-Scorff / Le Phare CCN du Havre Normandie / Le Volcan Scène nationale du Havre / Le Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / CREA Kingersheim / Théâtre du Champ au Roy-Guingamp

Soutien Théâtre de la Commune CDN à Aubervilliers. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

