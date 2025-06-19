Mon petit coeur imbécile Ferrières Martigues

Dans une fusion inattendue de théâtre, de récit et de danse hip-hop, Olivier Letellier met en scène avec ingéniosité la course folle d’une mère pour sauver son enfant.Enfants

Ce spectacle raconte l’histoire du petit Akil, 9 ans, dont le cœur peut s’arrêter à n’importe quel moment. Son petit cœur fait l’imbécile, s’emballe, ralentit, s’affole. Dans le pays où il vit, il faut payer pour être opéré, alors il compte les décennies qu’il faudrait pour rassembler l’argent… Mais soudain, une lueur d’espoir lui redonne la force d’exister et si les jambes légères de sa mère pouvaient gagner le marathon, et la prime qui va avec ? Inspirée par le popping, le voguing et la house, la jeune danseuse de hip-hop Fatma-Zahra Ahmed porte avec une grande sensibilité le combat de cette mère ordinaire et héroïque, accompagnée du comédien Romain Njoh. Le duo déploie, au milieu du public sur le plateau, une énergie unique dans cette histoire puissante et universelle, qui refuse la fatalité et fait de l’espoir un moteur de vie. Une ode à la force de l’amour et sa capacité à transcender le destin ! .

English :

In an unexpected fusion of theater, storytelling and hip-hop dance, Olivier Letellier ingeniously stages a mother’s mad dash to save her child.

German :

In einer unerwarteten Mischung aus Theater, Geschichtenerzählen und Hip-Hop-Tanz inszeniert Olivier Letellier auf geniale Weise den verzweifelten Versuch einer Mutter, ihr Kind zu retten.

Italiano :

In un’inaspettata fusione di teatro, narrazione e danza hip-hop, Olivier Letellier mette ingegnosamente in scena la folle corsa di una madre per salvare il proprio figlio.

Espanol :

En una fusión inesperada de teatro, narración de cuentos y danza hip-hop, Olivier Letellier escenifica ingeniosamente la loca carrera de una madre para salvar a su hijo.

