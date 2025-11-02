Mon Petit Halloween au cinéma : une petite séance pleines de surprises UGC Odéon Paris
Mon Petit Halloween au cinéma : une petite séance pleines de surprises UGC Odéon Paris dimanche 2 novembre 2025.
Séance de cinéma Mon Petit Halloween
Petite séance, grandes sensations
Pour Halloween, venez découvrir les Petits Pestacles UGC à l’UGC Odéon
Son adapté, lumière tamisée… une séance destinée au tout jeune public pour découvrir la salle de cinéma.
Surprises à gagner et déguisements bienvenues !
Séance présentée et adaptée à partir de 3 ans.
Le dimanche 02 novembre 2025
de 10h45 à 11h45
payant
Tarif unique 5 euros
Réservation conseillée mais non obligatoire
Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-02T11:45:00+01:00
fin : 2025-11-02T12:45:00+01:00
Date(s) : 2025-11-02T10:45:00+02:00_2025-11-02T11:45:00+02:00
UGC Odéon 124 boulevard Saint Germain 75006 Paris
https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330051030965