Mon petit herbier imprimé AMI – Le Malesherbois 29 juillet 2025 14:00

Loiret

Mon petit herbier imprimé AMI 70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 14:00:00

fin : 2025-08-19 15:30:00

Date(s) :

2025-07-29

2025-08-19

La diversité des papiers et des techniques d’impression…Familles

Un atelier permettant la découverte du monde du papier et de l’impression par la réalisation d’un petit herbier… Avec des papiers très différents, tant par la texture, la couleur que les fibres utilisées… !

Venez découvrir l’incroyable diversité des plantes et fibres utilisées pour la fabrication de papier artisanal! Puis ce sera à vous d’imprimer sur chacun de ces supports l’image de la plante correspondante des délicates fleurs de coton sur un papier très absorbant à l’apparence textile, une jolie fleur bleue de lin sur un papier plus « claquant »…

Vous aurez ainsi un aperçu de différentes techniques d’impression la typographie et surtout la linogravure, très utilisée dans le monde de l’illustration.

À partir de 8 ans. Durée 1h30. 8 participants maximum 15 .

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

