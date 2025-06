Mon petit lapin Granville 10 juillet 2025 10:15

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 10:15:00

fin : 2025-07-10 10:45:00

2025-07-10

Vous avez des enfants qui tiennent sur leurs deux petites jambes et qui sont avides de découvertes ? Alors venez avec eux à la ferme ! Nous avons concocté un moment plein de douceur rien que pour eux. Ils pourront caresser et nourrir les lapins et cochons d’inde lors d’une séance accès sur des expériences sensorielles. Une activité réservée aux plus petits pour passer un moment privilégié avec les parents et grands-parents.

Détails des créneaux possibles et inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 9 mois à 3 ans.

Ferme de la Chèvre Rit

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

English : Mon petit lapin

Do you have children who can stand on their own two little legs and are eager to discover new things? Then come with them to the farm! We’ve concocted a gentle experience just for them. They can pet and feed the rabbits and guinea pigs during a sensory experience session. An activity reserved for the little ones to spend a special moment with parents and grandparents.

Details of possible slots and compulsory registration on our website.

Recommended age range: 9 months to 3 years.

German :

Haben Sie Kinder, die auf ihren zwei kleinen Beinen stehen und begierig darauf sind, Neues zu entdecken? Dann kommen Sie mit ihnen auf den Bauernhof! Wir haben einen süßen Moment nur für sie zusammengestellt. Sie können Kaninchen und Meerschweinchen streicheln und füttern, während sie mit ihren Sinnen experimentieren. Diese Aktivität ist für die Kleinsten reserviert, um einen besonderen Moment mit den Eltern oder Großeltern zu verbringen.

Details zu den möglichen Zeitfenstern und verbindliche Anmeldungen auf unserer Website.

Empfohlene Altersgruppe: 9 Monate bis 3 Jahre.

Italiano :

Avete bambini che si reggono sulle proprie gambe e che hanno voglia di scoprire cose nuove? Allora venite con loro in fattoria! Abbiamo preparato un’esperienza delicata per loro. Potranno accarezzare e dare da mangiare ai conigli e ai porcellini d’India durante una sessione basata su esperienze sensoriali. È un’attività riservata ai più piccoli, che potranno così trascorrere del tempo di qualità con i loro genitori e nonni.

I dettagli sulle possibili fasce orarie e l’iscrizione obbligatoria sono disponibili sul nostro sito web.

Età consigliata: da 9 mesi a 3 anni.

Espanol :

¿Tienes niños que se valen por sí mismos y están deseando descubrir cosas nuevas? Venga con ellos a la granja Hemos preparado una experiencia suave sólo para ellos. Podrán acariciar y dar de comer a los conejos y cobayas durante una sesión basada en experiencias sensoriales. Es una actividad reservada a los más pequeños, para que puedan pasar un rato agradable con sus padres y abuelos.

Detalles de las posibles franjas horarias e inscripción obligatoria en nuestro sitio web.

Edad recomendada: de 9 meses a 3 años.

