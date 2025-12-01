Mon petit lapin La Basle Granville

Mon petit lapin

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:15:00

fin : 2026-04-14 11:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Vous avez des enfants qui tiennent sur leurs deux petites jambes et qui sont avides de découvertes ? Alors venez avec eux à la ferme ! Nous avons concocté un moment plein de douceur rien que pour eux. Ils pourront caresser et nourrir les lapins et cochons d’inde lors d’une séance accès sur des expériences sensorielles. Une activité réservée aux plus petits pour passer un moment privilégié avec les parents et grands-parents.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 9 mois à 3 ans .

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

English : Mon petit lapin

L’événement Mon petit lapin Granville a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Granville Terre et Mer