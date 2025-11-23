Mon petit marché de Noël Betschdorf
Mon petit marché de Noël Betschdorf dimanche 23 novembre 2025.
Mon petit marché de Noël
11 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 20:00:00
2025-11-23
Marché de Noël dans la propriété de M. et Mme PICART afin de soutenir les actions de Peuple Bleu Association VNA.
11 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 68 10 27 e.picart.giess@gmail.com
English :
Christmas market on the property of Mr. and Mrs. PICART to support the actions of Peuple Bleu Association VNA.
German :
Weihnachtsmarkt auf dem Anwesen von Herrn und Frau PICART, um die Aktionen von Peuple Bleu Association VNA zu unterstützen.
Italiano :
Mercatino di Natale nella proprietà dei coniugi Picart a sostegno di Peuple Bleu Association VNA.
Espanol :
Mercado de Navidad en la propiedad del Sr. y la Sra. Picart en apoyo de Peuple Bleu Association VNA.
L’événement Mon petit marché de Noël Betschdorf a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte