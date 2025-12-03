Mon petit monde à moi Médiathèque Sud Le Mans

mercredi 11 février 2026.

Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 10:30:00

2026-02-11

Lecture
Lectures et comptines pour les tout petits par vos bibliothécaires.

Sur inscription au 02 43 47 40 23
10h Sud
Pour les enfants de 1 à 4 ans   .

