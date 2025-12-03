Mon petit monde à moi Médiathèque Sud Le Mans
Mon petit monde à moi Médiathèque Sud Le Mans mercredi 11 février 2026.
Mon petit monde à moi
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 10:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Lecture
Lectures et comptines pour les tout petits par vos bibliothécaires.
Sur inscription au 02 43 47 40 23
10h Sud
Pour les enfants de 1 à 4 ans .
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
L’événement Mon petit monde à moi Le Mans a été mis à jour le 2025-12-03 par CDT72