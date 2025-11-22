Mon petit musée personnel l’Antiquité Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Mon petit musée personnel l’Antiquité

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Ce nouveau temps d’échange autour de l’histoire de l’art vous invite à présenter une œuvre, dire pourquoi vous l’avez choisie, pourquoi elle vous touche… et constituer ainsi au fil des séances votre petit musée personnel .

Thérèse est là pour vous accompagner si besoin dans votre recherche. De l’antiquité à l’art contemporain, votre petit musée personnel prend forme comme un témoignage à transmettre ou à partager. Nombre de places limité, sur inscription.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

