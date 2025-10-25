Mon petit musée personnel présentation Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-10-25 16:30:00

Ce nouveau temps d’échanges autour de l’histoire de l’art invite chacun·e à présenter une œuvre et constituer son petit musée personnel . En compagnie de Thérèse, qui nous accompagnera au fil des ateliers, venez découvrir le principe et le calendrier des séances à l’occasion de cette rencontre qui préparera aussi le premier atelier autour de l’Antiquité. Venez avec l’œuvre choisie pour cette période ! Nombre de places limité, sur inscription.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

+33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

