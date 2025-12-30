MON PETIT PINGOUIN L’ANTRE MAGIQUE Paris

MON PETIT PINGOUIN Début : 2026-03-15 à 14:30. Tarif : – euros.

MON PETIT PINGOUINBilly, le petit pingouin, est bien triste! Il a perdu sa maman. Il part à sa recherche en compagnie de son ami Cabriole, le petit singe. Tous deux vont vivre des aventures colorées. Grâce aux merveilleuses rencontres de la sirène, Cindérella, ainsi que Boneige, le magicien des neiges, le rêve de Billy se réalisera enfin! Marionnettes, magie, ballons dans un décor aux effets magiques pour un spectacle plein de surprises et de féérie.Conte musical pour enfants à partir de 2 ans (durée 55 min)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ANTRE MAGIQUE 50, Rue Saint Georges 75009 Paris 75