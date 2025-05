Mon photogramme végétal – Atelier cyanotype – Musée Jules Verne Nantes, 8 juin 2025 14:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 14:30 – 15:30

Gratuit : oui Gratuit Jeune Public, En famille, Tout public

Découvrez cette technique de photographie inventée au XIXème siècle. Composez votre page d’herbier et et immortalisez son empreinte dans de jolis tons bleutés.Pensez à apporter avec vous quelques fleurs et feuilles glanés sur votre chemin jusqu’au musée !Sur réservation uniquement (02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33)Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 02 40 41 42 33