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Mon portrait en bookface Bibliothèque Landry Rennes

mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Landry
Adresse
100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Mon portrait en bookface Bibliothèque Landry Rennes 15 – 30 septembre Ille-et-Vilaine

Exposition ludique et participative

Un exposition participative pour tirer son portrait façon bookface. Ce procédé photographique littéraire ou musical est réalisé en plaçant un livre ou un disque devant son visage, donnant l’illusion de ne faire qu’un. Les tirages sont exposés à la bibliothèque Landry qui propose une sélection d’activités dans le cadre du bicentenaire de la photographie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-15T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T18:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39


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