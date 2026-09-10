Mon portrait en bookface Bibliothèque Landry Rennes
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Mon portrait en bookface Bibliothèque Landry Rennes 15 – 30 septembre Ille-et-Vilaine
Exposition ludique et participative
Un exposition participative pour tirer son portrait façon bookface. Ce procédé photographique littéraire ou musical est réalisé en plaçant un livre ou un disque devant son visage, donnant l’illusion de ne faire qu’un. Les tirages sont exposés à la bibliothèque Landry qui propose une sélection d’activités dans le cadre du bicentenaire de la photographie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-15T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T18:30:00.000+02:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026