Mon premier atelier… avec Ilya Green Médiathèque Sud Le Mans samedi 31 janvier 2026.
Mon premier atelier… avec Ilya Green
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 11:00:00
2026-01-31
Atelier
Un atelier d’illustration pour découvrir l’univers d’Ilya Green et inventer de nouvelles histoires en utilisant le collage et le découpage
Suivi du vernissage de l’exposition Carte blanche à… Ilya Green à partir de 11h
Sur inscription au 02 43 47 40 23
10h Sud
Pour les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents .
