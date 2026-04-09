Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI Raspail Centre de PMI Raspail Paris
Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI Raspail Centre de PMI Raspail Paris samedi 25 avril 2026.
Vous attendez un enfant ou vous venez d’en accueillir un ? La Ville de Paris vous invite à participer gratuitement à « Mon premier atelier santé environnement », un nouvel atelier pour vous aider à créer un environnement sain durant la grossesse et dès les premiers mois de votre enfant. Les 1000 premiers jours de votre enfant, de la grossesse à ses deux ans, sont très importants pour sa santé. Ces ateliers ont pour objectif de vous aider à mieux comprendre l’impact de l’environnement sur la santé de votre bébé : produits d’hygiène, textiles, alimentation, jouets, produits ménagers… — et vous donner les clés pour agir simplement, sans bouleverser votre quotidien ni votre budget. Animés par des spécialistes de la santé environnementale et de la petite enfance, ces ateliers collectifs sont gratuits et ouverts à tous les futurs parents ou parents de nouveaux-nés. À la fin de l’atelier, vous repartez avec un kit santé environnement : des produits sains, des fiches pratiques, des recettes simples… De quoi démarrer en toute sérénité !
Les ateliers proposés à la PMI Raspail
|quand ?
|Lien d’inscription
|25 avril de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
|30 mai de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
De nouvelles dates vont être prochainement mises en ligne ….
Gratuit, sans condition de ressources, sur inscription.Une question ? Besoin d’aide pour vous inscrire ?
Contactez-nous au 06 86 09 87 72 ou monpremierateliersante@paris.fr
Disponible au centre de PMI Raspail dans le 6ème.
Le samedi 25 avril 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 30 mai 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00
Centre de PMI Raspail 85 boulevard Raspail 75006 Paris
+33686098772 monpremierateliersante@paris.fr
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