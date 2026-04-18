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MON PREMIER CABARET PARADIS LATIN Paris

MON PREMIER CABARET PARADIS LATIN Paris

MON PREMIER CABARET PARADIS LATIN Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : PARADIS LATIN

Adresse : 28 rue Cardinal Lemoine

Ville : 75005 Paris

Département : 75

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 13:30

MON PREMIER CABARET Début : 2026-04-18 à 13:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARADIS LATIN 28 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris 75

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