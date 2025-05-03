MON PREMIER CASSE-NOISETTE – ZENITH D’AMIENS Amiens

SON TOUT PREMIER BALLET : CASSE-NOISETTE – SON TOUT PREMIER BALLET: CASSE-NOISETTE Début : 2026-01-04 à 14:00. Tarif : – euros.

LES RIDEAUX DU FORT PRÉSENTE : MON PREMIER CASSE-NOISETTESpectacle féérique, classique des fêtes de fin d’année, Casse-Noisette émerveille chaque année grands et petits. Cette histoire magique nous renvoie à notre enfance, et chacun se met à rêver en suivant Clara dans ses aventures. La prima ballerina Iryna Khandazhevska, habituée des grandes scènes internationales, a imaginé une histoire simplifiée, tout aussi magique que spectaculaire, avec une narration permettant un accès plus aisé aux plus jeunes… c’est « Madame Rose », en personne, qui sera votre hôte dans ce véritable « Conte de fées ».Les décors, tant en trois dimensions qu’en projections digitales, apportent une dimension encore plus féérique à cette remarquable création. Et les danseurs classiques, dans leurs costumes chatoyants, sont véritablement parfaits. Ils sont pour la plupart issus du prestigieux ballet de l’Opera National d’Ukraine. Et la somptueuse musique de Tchaikowski fait le reste… Idéal pour tous les enfants… et leurs parents !Contact réservation PMR & PSH : assistancepmr@ticketnet.fr

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80