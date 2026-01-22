Mon premier ciné comme parent Ma frère Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Mon premier ciné comme parent Ma frère

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Un moment de détente (presque) comme avant parce que la culture c’est aussi pendant le post-partum ! Un mardi par mois, le centre social Simone Veil vous donne rendez-vous au cinéma Les Cinéastes à 9h30 pour une projection adaptée pour les jeunes parents et leur bébé (6 à 9 mois).

Un mardi par mois, le centre social Simone Veil vous donne rendez-vous au cinéma Les Cinéastes à 9h30 pour un bon café, suivi d’une projection de 10h à 11h30.

Une séance adaptée aux parents et leur bébé (jusqu’à 6 9 mois) tu peux amener ta poussette ou ton porte bébé, tu peux le nourrir, le changer, le bercer, bouger, entrer et sortir comme tu le souhaites

Une séance accompagnée par Candice référente famille au CS Simone Veil

Adaptée, c’est à dire? Effectif réduit, veilleuse, son diminué, pas de bande annonce, tapis de change et petits jeux

– 5€ par adulte paiement et inscription au centre social Simone Veil 02 43 24 70 24. Attention, les places sont limitées ! .

A moment of relaxation (almost) as before? because culture is also part of the post-partum period! One Tuesday a month, the Simone Veil social center invites you to Les Cinéastes cinema at 9:30 a.m. for a screening adapted for young parents and their babies (6 to 9 months).

