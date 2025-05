Mon premier ciné La Petite taupe aime la nature – Bischwiller, 4 juin 2025 10:30, Bischwiller.

Mon premier ciné La Petite taupe aime la nature 31 rue de Vire Bischwiller

Mercredi 2025-06-04 10:30:00

2025-06-04 11:13:00

2025-06-04

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Réalisateur Zdenek Miler.

Animation, famille Dès 3 ans.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/la-petite-taupe-aime-la-nature/ .

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

The iconic and timeless Little Mole returns to the silver screen with 3 brand-new adventures! With their concern for the environment and the preservation of nature, Little Mole and his friends are sure to delight a whole new generation of young viewers!

German :

Der ikonische und zeitlose Kleine Maulwurf kehrt mit drei brandneuen Abenteuern ins Kino zurück! Der Kleine Maulwurf und seine Freunde, die sich für die Umwelt und den Erhalt der Natur einsetzen, werden eine neue Generation von jungen Zuschauern begeistern!

Italiano :

L’iconica e intramontabile Piccola Talpa torna al cinema con 3 nuovissime avventure! Con la loro attenzione per l’ambiente e la conservazione della natura, Piccola Talpa e i suoi amici faranno la gioia di una nuova generazione di giovani spettatori!

Espanol :

El icónico y eterno Topito vuelve al cine con 3 nuevas aventuras Con su preocupación por el medio ambiente y la preservación de la naturaleza, el Topito y sus amigos harán las delicias de toda una nueva generación de jóvenes cinéfilos

