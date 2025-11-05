Mon premier ciné La Princesse et le rossignol Bischwiller

Mon premier ciné La Princesse et le rossignol

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05 10:30:00

fin : 2025-11-05 11:15:00

Date(s) :

2025-11-05

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité et l’enfance.

Réalisateurs Arnaud Demuynck et Pascale Hecquet.

Genre Animation, famille Dès 3 ans.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/la-princesse-et-le-rossignol/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Three sweet, poetic stories in which young heroes take flight. A tiny bird defying a bigger bird, a young monk following a sparrow beyond the temple, a curious little girl dreaming of freedom? Each, in her own way, listens to her heart and sets off to discover the world. A tender and inspiring program for toddlers, celebrating curiosity and childhood.

German :

Drei süße und poetische Geschichten, in denen junge Helden flügge werden. Ein winziger Vogel, der einen größeren herausfordert, ein junger Mönch, der einem Spatz über den Tempel hinaus folgt, ein neugieriges Mädchen, das von Freiheit träumt? Jeder hört auf seine Weise auf sein Herz und macht sich auf den Weg, die Welt zu entdecken. Ein liebevolles und inspirierendes Programm für Kleinkinder, das die Neugier und die Kindheit feiert.

Italiano :

Tre storie delicate e poetiche in cui giovani eroi prendono il volo. Un piccolo uccello sfida un uccello più grande, un giovane monaco segue un passero oltre il tempio, una bambina curiosa sogna la libertà? Ognuno, a modo suo, ascolta il proprio cuore e parte alla scoperta del mondo. Un programma tenero e stimolante per i più piccoli, che celebra la curiosità e l’infanzia.

Espanol :

Tres historias suaves y poéticas en las que jóvenes héroes alzan el vuelo. Un pequeño pájaro desafía a otro más grande, un joven monje sigue a un gorrión más allá del templo, una niña curiosa sueña con la libertad? Cada una, a su manera, escucha a su corazón y se lanza a descubrir el mundo. Un programa tierno e inspirador para los más pequeños, que celebra la curiosidad y la infancia.

