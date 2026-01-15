Mon premier ciné Le Gruffalo

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-04 11:15:00

Date(s) :

2026-02-04

Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! Mais au fait, c'est quoi un Gruffalo ?. Adapté du livre illustré jeunesse par Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

Adapté du livre illustré jeunesse par Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Réalisateurs Jakob Schuh, Max Lang.

Durée 45 minutes

Genre Animation, famille Dès 3 ans

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

A little mouse wanders through a dark wood. She meets a fox, an owl and a snake who all find her appetizing and invite her to lunch at their home. But the clever little mouse pretends to have a date with? a Gruffalo! But what exactly is a Gruffalo? Adapted from the illustrated children’s book by Julia Donaldson and Axel Scheffler.

L'événement Mon premier ciné Le Gruffalo Bischwiller a été mis à jour le 2026-01-15