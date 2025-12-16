Mon premier ciné Le Rat scélérat

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07 10:30:00

fin : 2026-01-07 11:12:00

Date(s) :

2026-01-07

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat et tout ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…

Réalisateur Jeroen Jaspaert.

Animation famille Dès 3 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/le-rat-scelerat/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you know who I am? I’m the Rat Scoundrel. The rattiest? the most wicked! I’m the Rascal Rat and whatever suits me goes to me? He steals clover from the rabbit, hazelnuts from the squirrel and hay from his own horse, even if they’re not to his liking, until the day his path crosses that of a duck who’s much more cunning than he is?

L’événement Mon premier ciné Le Rat scélérat Bischwiller a été mis à jour le 2025-12-16 par Maison de la Culture de Bischwiller