Mon premier ciné Shaun le Mouton la ferme en folie Bischwiller

Mon premier ciné Shaun le Mouton la ferme en folie Bischwiller mercredi 1 octobre 2025.

Mon premier ciné Shaun le Mouton la ferme en folie

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01 11:17:00

Date(s) :

2025-10-01

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

Réalisateurs Lee Wilton, Jason Grace.

Durée 47 minutes.

Animation, famille Dès 3 ans.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/shaun-le-mouton-la-ferme-en-folie/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Not a day goes by as planned for Shaun, the sheep and Bitzer the sheepdog: their wacky ideas always end up causing trouble! Fortunately, our merry band gets away with everything, and the farm lives happily ever after. But that was before the llamas arrived? This time, it’s no longer a question of petty mischief, it’s an absolute catastrophe!

German :

Kein Tag verläuft für Shaun, die Schafe und den Hütehund Bitzer wie geplant: Ihre verrückten Ideen sorgen immer wieder für Unruhe! Zum Glück kommt unsere fröhliche Truppe immer wieder mit allem durch und der Bauernhof ist glücklich. Aber das war vor der Ankunft der Lamas? Diesmal sind es keine kleinen Dummheiten mehr, sondern eine Katastrophe!

Italiano :

Non c’è giorno che vada come previsto per Shaun, la pecora e Bitzer, il cane da pastore: le loro idee folli finiscono sempre per creare problemi! Fortunatamente, la nostra allegra banda riesce a cavarsela ogni volta e la fattoria vive per sempre felice e contenta. Ma questo accadeva prima dell’arrivo dei lama? Questa volta non si tratta più di piccoli guai, ma di un vero e proprio disastro!

Espanol :

Para Shaun, la oveja, y Bitzer, el perro pastor, ningún día sale como lo habían planeado: ¡sus locas ideas siempre acaban causando problemas! Afortunadamente, nuestro alegre grupo se sale con la suya y la granja vive feliz para siempre. Pero eso era antes de que llegaran las llamas.. Esta vez, ya no se trata de una pequeña travesura, ¡sino de un completo desastre!

