Mon premier concerto Cité de l'Économie Paris samedi 13 décembre 2025.

Un concert de Noël enchanteur pour toute la famille lors du week-end de Noël à Citéco !

Un concert unique de la soprano Lauren Libaw, pensé pour enchanter aussi bien les petites que les grandes oreilles. Au programme : un voyage musical mêlant les plus belles mélodies de Noël, depuis les œuvres raffinées de grands compositeurs du quartier Monceau — tels que Gabriel Fauré, Claude Debussy ou Maurice Ravel — jusqu’aux airs traditionnels et populaires qui éveillent la magie des fêtes. Ce moment suspendu, à partager en famille, promet douceur, émerveillement et émotions. Ce spectacle est aussi une porte d’entrée sensible et accessible vers l’univers de l’opéra et de l’art lyrique.

Lauren Libaw est une soprano italo-américaine saluée pour la clarté et l’expressivité de sa voix. Formée à Yale et au Royal College of Music de Londres, elle se produit à l’international en opéra, concert et récital, mêlant avec aisance répertoire classique, Broadway, chanson française et théâtre yiddish.

Compositeur, pianiste et directeur musical basé à Brooklyn, Daniel Schlosberg crée des œuvres jouées sur les plus grandes scènes internationales, mêlant musique contemporaine, opéra et théâtre musical. Récompensé par de prestigieux prix, il est reconnu pour son style inventif et éclectique, alliant rigueur classique et liberté créative.



Âge : à partir de 6 ans

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h30 à 17h15

gratuit Tout public.

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

+33186471017 contact@citeco.fr