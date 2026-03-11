Mon premier cours de surf Plage de l’Agréou Seignosse

Mon premier cours de surf

Plage de l’Agréou Lost Surf School Seignosse Landes

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

Bienvenue à Lost Surf School, notre école de surf nichée idéalement entre la plage et la dune. C'est les pieds dans le sable et dans une ambiance familiale et décontractée que nous vous accueillerons afin de partager notre passion pour le surf et l'océan.

A partir de 8 ans.

A partir de 8 ans.

Bienvenue à Lost Surf School, notre école de surf nichée idéalement entre la plage et la dune. C’est les pieds dans le sable et dans une ambiance familiale et décontractée que nous vous accueillerons afin de partager notre passion pour le surf et l’océan. Notre motivation est d’offrir un accueil exemplaire, une expérience inoubliable à nos clients ! Amoureux de la nature et de l’océan, nous sommes ancrés dans une démarche éco-responsable et durable.

Horaires 10h à 14h. (selon les conditions de surf, les horaires sont susceptibles d’être modifiés)

Tarif 20€ par personne.

Nb de places limité 8 personnes.

A partir de 8 ans.

Lieu de RDV Lost Surf School plage de l’Agréou, cabane côté gauche.

Lieu d’activité plage de l’Agréou.

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Plage de l’Agréou Lost Surf School Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Mon premier cours de surf

Welcome to Lost Surf School, our surf school ideally located between the beach and the dune. It is with your feet in the sand and in a family and relaxed atmosphere that we will welcome you to share our passion for surfing and the ocean.

From 8 years old.

