Mon premier cours de surf Seignosse

Vous regardez souvent avec envie les surfeurs sur les belles vagues de Seignosse. C’est le moment de vous jeter à l’eau et d’essayer le surf avec l’école Seignosse Surf School au Penon ! + de 8 ans.

Horaires 13h30 à 15h30.

Tarif 20€ par personne.

Nb de places limité 8 personnes.

A partir de 8 ans.

Lieu de RDV Cabane de plage Seignosse Surf School

Lieu d’activité plage du Penon

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Plage du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Mon premier cours de surf

You often watch with envy the surfers on the beautiful waves of Seignosse. It’s time to take the plunge and try surfing with the Seignosse Surf School at Le Penon! 8 years old and up.

