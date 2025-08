Mon Premier Festival 2025 : Projection de courts-métrages Médiathèque de la Canopée Paris

Mon Premier Festival 2025 : Projection de courts-métrages Médiathèque de la Canopée Paris mercredi 22 octobre 2025.

Cette année, Mon Premier Festival aura lieu du mercredi 22 octobre au mardi 28 octobre 2025.

Une thématique joyeuse, engagée et pleine d’appétit, « Les yeux plus gros que l’écran », sera le fil rouge de cette édition, pour ouvrir une réflexion sur l’écologie, la consommation responsable, le rapport à la nature, à l’alimentation et au bien-manger.

Dédié au jeune public à partir de 3 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris durant les vacances de la Toussaint. Son but… éveiller le regard et la curiosité du jeune public (3-12 ans) pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma.

Entrée libre et gratuite.

Venez assister à la projection des courts-métrages sélectionnés par le festival jeune public Mon Premier Festival !

Le mercredi 22 octobre 2025

de 16h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee