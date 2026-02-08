Mon premier imagier photo, de la médiathèque !

134 Rue de l’Abbé Aerts Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Nathalie Seroux est titulaire d’un master de photographie et art contemporain. Photographe-autrice, elle réalise des reportages et fait naître des images fortes et sensibles. Aux éditions de La Martinière Jeunesse, elle est l’autrice de la collection Mon premier imagier photo . Vivez un atelier famille ludique en sa compagnie !

Nathalie Seroux est titulaire d’un master de photographie et art contemporain. Photographe-autrice, elle réalise des reportages et fait naître des images fortes et sensibles. Aux éditions de La Martinière Jeunesse, elle est l’autrice de la collection Mon premier imagier photo . Vivez un atelier famille ludique en sa compagnie ! .

134 Rue de l’Abbé Aerts Lille 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 20 12 84 68 bibwazemmes@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nathalie Seroux holds a master’s degree in photography and contemporary art. As an artist-photographer, she creates powerful, sensitive images. Published by La Martinière Jeunesse, she is the author of the Mon premier imagier photo collection. Join her for a fun family workshop!

L’événement Mon premier imagier photo, de la médiathèque ! Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme