Mon premier imagier photo, de la médiathèque !, Médiathèque de Wazemmes, Lille

Mon premier imagier photo, de la médiathèque ! Samedi 21 mars, 15h30 Médiathèque de Wazemmes Nord
Sur réservation
Nathalie Seroux est titulaire d’un master de photographie et art contemporain. Photographe-autrice, elle réalise des reportages et fait naître des images fortes et sensibles. Aux éditions de La Martinière Jeunesse, elle est l’autrice de la collection « Mon premier imagier photo ». Vivez un atelier famille ludique en sa compagnie !
Médiathèque de Wazemmes 134 Rue de l'Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr
Atelier avec Nathalie Seroux, autrice de la collection « Mon premier imagier photo », édition La Martinière
Nathalie Seroux _ couverture de l’imagier « Au bord de mer » _ Martinière Jeunesse