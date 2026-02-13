Mon premier imagier photo, de la médiathèque !, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Mon premier imagier photo, de la médiathèque ! Samedi 21 mars, 10h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00

Nathalie Seroux est titulaire d’un master de photographie et art contemporain. Photographe-autrice, elle réalise des reportages et fait naître des images fortes et sensibles. Aux éditions de La Martinière Jeunesse, elle est l’autrice de la collection « Mon premier imagier photo ». Vivez un atelier famille ludique en sa compagnie !

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Atelier avec Nathalie Seroux, autrice de la collection « Mon premier imagier photo », édition La Martinière

Nathalie Seroux _ couverture de l’imagier « Au bord de mer » _ Martinière Jeunesse