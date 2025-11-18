Mon premier livre Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac
Mon premier livre
Médiathèque Maurice Teinturier 1 place de l’église Genouillac Creuse
Mon premier livre
du 18 novembre au 16 décembre
à la médiathèque de Genouillac
Votez pour votre livre préféré, le livre choisi sera distribué en 2026 aux jeunes parents
–> Médiathèque Maurice Teinturier .
Médiathèque Maurice Teinturier 1 place de l’église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21 mediatheque@genouillac-23.fr
