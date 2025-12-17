MON PREMIER PLANÉTARIUM LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse

MON PREMIER PLANÉTARIUM

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Pendant les vacances de Noël, la Cité de l’espace propose un spectacle spécialement pensé pour les 4-7 ans !

Mon premier Planétarium est une séance dédiée aux plus jeunes et animée en direct pendant 25 minutes. Le spectacle permet une initiation ludique au ciel et à l’espace pour les tout-petits. Une aventure interactive pleine de surprises et d’émerveillement. En famille, explorez le ciel, la Lune et des planètes, dessinez des constellations et admirez les étoiles filantes !

Et pour continuer l’expérience, n’oubliez pas de vous rendre à la Cité des petits, un lien entièrement dédié aux enfants de 4 à 8 ans pour découvrir l’espace de manière ludique et adaptée dans un univers dédié à deux sujets qui les font rêver les fusées et les astronautes. Puis prenez place au Stellarium pour regarder le film Polaris, le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire . Embarquement immédiat pour le pôle Nord ! .

LA CITÉ DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 standard@semeccel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Christmas vacations, the Cité de l?espace is offering a show specially designed for 4-7 year-olds!

