MON PROPRIO EST UN FANTOME – PELOUSSE PARADISE Ales vendredi 17 octobre 2025.

Une comédie originale où le public voit et entend bien plus de choses que les personnages !Arnaud, jeune compositeur décédé dans les années 70, erre depuis des décennies dans son ancien appartement sans comprendre pourquoi il n’a toujours pas passé de l’autre côté . Éloïse, étudiante dynamique, débarque pour une visite avec un agent immobilier un brin filou, bien décidé à lui louer cet appartement… hanté !Sans se douter de la présence fantomatique, la jeune femme emménage. C’est alors que débute une cohabitation improbable, rythmée par des situations cocasses, des quiproquos hilarants et un humour grinçant.Le public, complice, voit et entend bien plus de choses que les personnages : c’est tout le sel de cette comédie rythmée et pleine de surprises !Un vaudeville moderne entre paranormal et humour, signé Fabrice Blind & Christelle Rizzuto.

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30