UN GRAND CRI D’AMOUR – UN GRAND CRI D AMOUR – PELOUSSE PARADISE Ales

UN GRAND CRI D’AMOUR – UN GRAND CRI D AMOUR Début : 2025-10-11 à 19:00. Tarif : – euros.

Un grand cri d’amourUne comédie piquante, drôle et terriblement humaine signée Josiane Balasko.Hugo Martial et Gigi Ortéga, anciens partenaires sur scène et dans la vie, se sont quittés en mauvais termes. Mais lorsque la production d’une pièce se retrouve sans actrice à quelques jours de la première, Hugo n’a d’autre choix que de faire appel à son ex pour sauver le spectacle.Les retrouvailles promettent d’être explosives?! Entre rancunes tenaces, répliques assassines et révélations inattendues, le public assiste aux coulisses d’un couple déchiré… pour mieux en rire.?? Une mise en abyme savoureuse du monde du théâtre, portée par la Compagnie du Pélousse.?? Des dialogues mordants, un rythme enlevé, et une performance qui ne laisse personne indifférent.

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30