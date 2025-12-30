MON PSY ME TROMPE AVEC MA FEMME COMEDIE DE METZ Metz

MON PSY ME TROMPE AVEC MA FEMME Début : 2026-03-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand un couple qui ne va pas bien consulte un psy… qui ne va pas bien non plus… Par un abus d’hypnoses indiennes, Nathan (psy le plus honnête de tous les escrocs de sa catégorie), a trop forcé sur le côté féminin de Yanis et masculin de Tessa. Résultat, Yanis raisonne et se comporte désormais comme… une femme… et Tessa comme un homme… Heureusement, grâce à une nouvelle thérapie américaine, Nathan va parfaitement réussir à… empirer la situation…

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57