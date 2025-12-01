MON PSY ME TROMPE AVEC MA FEMME LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18 – 18 – 18
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-19 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31
De et mise en scène Xavier Matte
Avec Hervé Fassy ou Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon
Durée 1h10
Vend 19, Sam 20, Vend 26, Sam 27 Déc 20h30
Mercredi 24 Déc 20h30
Mercredi 31 Déc 19h30 et 22h00
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26 lacomediedesktalents@gmail.com
English :
Written and directed by Xavier Matte
With Hervé Fassy or Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon
Running time: 1 hour 10 minutes
Fri 19, Sat 20, Fri 26, Sat 27 Dec 8:30pm
Wednesday Dec 24 20h30
Wed Dec 31 19h30 and 22h00
German :
Von und Regie: Xavier Matte
Mit: Hervé Fassy oder Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon
Dauer: 1h10
Fr 19, Sa 20, Fr 26, Sa 27 Dez: 20.30 Uhr
Mittwoch 24 Dez 20.30 Uhr
Mittwoch 31 Dez 19.30 und 22.00 Uhr
Italiano :
Scritto e diretto da Xavier Matte
Con Hervé Fassy o Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon
Durata: 1 ora e 10 minuti
Ven 19, sab 20, ven 26, sab 27 dic: 20.30
Mercoledì 24 dicembre: ore 20.30
Mer 31 dicembre: 19:30 e 22:00
Espanol :
Escrita y dirigida por Xavier Matte
Con Hervé Fassy o Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon
Duración: 1 hora 10 minutos
Vie 19, sáb 20, vie 26, sáb 27 dic: 20.30 h
Miércoles 24 de diciembre: 20.30 h
Mie 31 dic: 19:30 y 22:00
