MON PSY ME TROMPE AVEC MA FEMME LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-19 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31

De et mise en scène Xavier Matte

Avec Hervé Fassy ou Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon

Durée 1h10

Vend 19, Sam 20, Vend 26, Sam 27 Déc 20h30

Mercredi 24 Déc 20h30

Mercredi 31 Déc 19h30 et 22h00

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26 lacomediedesktalents@gmail.com

English :

Written and directed by Xavier Matte

With Hervé Fassy or Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon

Running time: 1 hour 10 minutes

Fri 19, Sat 20, Fri 26, Sat 27 Dec 8:30pm

Wednesday Dec 24 20h30

Wed Dec 31 19h30 and 22h00

German :

Von und Regie: Xavier Matte

Mit: Hervé Fassy oder Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon

Dauer: 1h10

Fr 19, Sa 20, Fr 26, Sa 27 Dez: 20.30 Uhr

Mittwoch 24 Dez 20.30 Uhr

Mittwoch 31 Dez 19.30 und 22.00 Uhr

Italiano :

Scritto e diretto da Xavier Matte

Con Hervé Fassy o Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon

Durata: 1 ora e 10 minuti

Ven 19, sab 20, ven 26, sab 27 dic: 20.30

Mercoledì 24 dicembre: ore 20.30

Mer 31 dicembre: 19:30 e 22:00

Espanol :

Escrita y dirigida por Xavier Matte

Con Hervé Fassy o Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon

Duración: 1 hora 10 minutos

Vie 19, sáb 20, vie 26, sáb 27 dic: 20.30 h

Miércoles 24 de diciembre: 20.30 h

Mie 31 dic: 19:30 y 22:00

