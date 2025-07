MON P’TIT ATELIER CRÉATIF » PAPIER RECYCLÉ SPÉCIAL HERBIER » Le Bousquet-d’Orb

MON P’TIT ATELIER CRÉATIF » PAPIER RECYCLÉ SPÉCIAL HERBIER » Le Bousquet-d’Orb vendredi 25 juillet 2025.

MON P’TIT ATELIER CRÉATIF » PAPIER RECYCLÉ SPÉCIAL HERBIER »

Le Bousquet-d’Orb Hérault

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Nelly et Nathalie vous proposent un atelier des curieux « papier recyclé spécial herbier » à la médiathèque du Bousquet d’Orb.

RDV le vendredi 25 juillet à 14h. Gratuit. Sur inscription au 04 67 23 80 72

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72

English :

Nelly and Nathalie offer a « recycled paper herbarium » workshop at the Bousquet d’Orb media library.

Friday, July 25 at 2pm. Free admission. Registration on 04 67 23 80 72

German :

Nelly und Nathalie bieten Ihnen in der Mediathek von Le Bousquet d’Orb einen Workshop der Neugierigen « Recyclingpapier speziell für Herbarien » an.

RDV am Freitag, den 25. Juli um 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach Anmeldung unter 04 67 23 80 72

Italiano :

Nelly e Nathalie propongono un laboratorio sulla « carta riciclata speciale per erbari » presso la mediateca Bousquet d’Orb.

Venerdì 25 luglio alle 14.00. Ingresso libero. Iscrizione obbligatoria al numero 04 67 23 80 72

Espanol :

Nelly y Nathalie ofrecen un taller sobre « papel reciclado especial herbario » en la mediateca Bousquet d’Orb.

Viernes 25 de julio a las 14.00 h. Entrada gratuita. Inscripción previa en el 04 67 23 80 72

