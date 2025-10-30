Mon P’tit Café Atelier cuisine potion magique ! Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Mon P’tit Café Atelier cuisine potion magique ! Mon P’tit Café Lamballe-Armor jeudi 30 octobre 2025.
Mon P’tit Café Atelier cuisine potion magique !
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 10:30:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Viens fabriquer ta potion gourmande avec Jeanne au P’tit Café !
Des couleurs, des bulles et un soupçon de magie t’attendent !
Enfants de 3 à 12 ans.
Prêt·e à devenir apprenti sorcier ? .
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mon P’tit Café Atelier cuisine potion magique ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor