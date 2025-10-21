Mon P’tit Café Ma première citrouille Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Zoom sur le premier atelier créatif des vacances d’Halloween au P’tit Café !

Pour les tout-petits de 1 à 5 ans, viens réaliser ta première citrouille peinture, collage et décoration !

Un moment simple et joyeux à partager en duo parent-enfant !

Séance au choix. Présence d’un adulte obligatoire

Venez fêter Halloween en famille et repartez avec une jolie citrouille faite maison ! .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

L’événement Mon P’tit Café Ma première citrouille Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor