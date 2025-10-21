Mon P’tit Café Ma première citrouille Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Zoom sur le premier atelier créatif des vacances d’Halloween au P’tit Café !
Pour les tout-petits de 1 à 5 ans, viens réaliser ta première citrouille peinture, collage et décoration !
Un moment simple et joyeux à partager en duo parent-enfant !
Séance au choix. Présence d’un adulte obligatoire
Venez fêter Halloween en famille et repartez avec une jolie citrouille faite maison ! .
