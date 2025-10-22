Mon P’tit Café Ma vraie citrouille Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Deuxième zoom sur les ateliers des vacances !

Pendant les vacances de la Toussaint, viens préparer ta propre citrouille à décorer et sculpter !

Un chouette moment à partager en duo parent-enfant, pour repartir avec une citrouille unique… et effrayante .

Deux créneaux. Enfants de 6 à 12 ans (avec un adulte accompagnateur) .

