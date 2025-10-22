Mon P’tit Café Ma vraie citrouille Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Mon P'tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d'Armor
Début : 2025-10-22 14:30:00
Deuxième zoom sur les ateliers des vacances !
Pendant les vacances de la Toussaint, viens préparer ta propre citrouille à décorer et sculpter !
Un chouette moment à partager en duo parent-enfant, pour repartir avec une citrouille unique… et effrayante .
Deux créneaux. Enfants de 6 à 12 ans (avec un adulte accompagnateur) .
