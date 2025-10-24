Mon P’tit Café Mon chapeau de sorcière Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-24 10:30:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
4ème jour des vacances au P’tit Café !
Les enfants deviennent apprentis sorciers avec l’atelier Mon chapeau de sorcière !
Peinture & déco pour un accessoire magique 100% personnalisé !
Pour les enfants de 3 à 12 ans . Atelier parent/enfant présence d’un adulte obligatoire. .
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
