Mon P’tit Café Mon chapeau de sorcière Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 10:30:00

4ème jour des vacances au P’tit Café !

Les enfants deviennent apprentis sorciers avec l’atelier Mon chapeau de sorcière !

Peinture & déco pour un accessoire magique 100% personnalisé !

Pour les enfants de 3 à 12 ans . Atelier parent/enfant présence d’un adulte obligatoire. .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

