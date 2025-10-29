Mon P’tit Café Mon masque Halloween Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Mon P’tit Café Mon masque Halloween Mon P’tit Café Lamballe-Armor mercredi 29 octobre 2025.
Mon P’tit Café Mon masque Halloween
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
On continue sur les ateliers spécial Halloween au P’tit Café !
Pendant les vacances, les enfants deviennent de vrais petits artistes !
Peinture & décoration au programme.
2 créneaux au choix . Pour les 3 à 12 ans. En duo parent-enfant (sans animateur) .
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mon P’tit Café Mon masque Halloween Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor