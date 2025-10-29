Mon P’tit Café Mon masque Halloween Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

On continue sur les ateliers spécial Halloween au P’tit Café !

Pendant les vacances, les enfants deviennent de vrais petits artistes !

Peinture & décoration au programme.

2 créneaux au choix . Pour les 3 à 12 ans. En duo parent-enfant (sans animateur) .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

L’événement Mon P’tit Café Mon masque Halloween Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor