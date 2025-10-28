Mon P’tit Café Mon p’tit fantôme Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-28 14:30:00
Place à la seconde semaine des vacances d’Halloween au P’tit Café !
Et on commence tout en douceur avec l’atelier tout mignon Mon p’tit fantôme !
Les tout-petits s’amusent à peindre, coller et décorer leur petit fantôme tout doux, avec l’aide de papa ou maman .
Un moment créatif et plein de tendresse.
Deux séances. Pour les 1 à 3 ans. Atelier libre, sans animateur en duo parent-enfant ! .
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
