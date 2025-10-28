Mon P’tit Café Mon p’tit fantôme Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Mon P’tit Café Mon p’tit fantôme Mon P’tit Café Lamballe-Armor mardi 28 octobre 2025.

Mon P’tit Café Mon p’tit fantôme

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Place à la seconde semaine des vacances d’Halloween au P’tit Café !

Et on commence tout en douceur avec l’atelier tout mignon Mon p’tit fantôme !

Les tout-petits s’amusent à peindre, coller et décorer leur petit fantôme tout doux, avec l’aide de papa ou maman .

Un moment créatif et plein de tendresse.

Deux séances. Pour les 1 à 3 ans. Atelier libre, sans animateur en duo parent-enfant ! .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mon P’tit Café Mon p’tit fantôme Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor