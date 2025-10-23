Mon P’tit Café Mon sac à bonbons Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Mon P’tit Café Mon sac à bonbons Mon P’tit Café Lamballe-Armor jeudi 23 octobre 2025.
Mon P’tit Café Mon sac à bonbons
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Zoom sur le 3ème jour des vacances au P’tit Café
Place à la créativité avec l’atelier Mon sac à bonbons !
Les enfants de 3 à 12 ans pourront décorer leur propre sac d’Halloween pour être prêts le soir de la chasse aux friandises!
Deux créneaux. Atelier en duo parent/enfant (présence d’un adulte obligatoire). .
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mon P’tit Café Mon sac à bonbons Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor