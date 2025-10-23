Mon P’tit Café Mon sac à bonbons Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Mon P’tit Café Mon sac à bonbons Mon P’tit Café Lamballe-Armor jeudi 23 octobre 2025.

Mon P’tit Café Mon sac à bonbons

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Zoom sur le 3ème jour des vacances au P’tit Café

Place à la créativité avec l’atelier Mon sac à bonbons !

Les enfants de 3 à 12 ans pourront décorer leur propre sac d’Halloween pour être prêts le soir de la chasse aux friandises!

Deux créneaux. Atelier en duo parent/enfant (présence d’un adulte obligatoire). .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mon P’tit Café Mon sac à bonbons Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor