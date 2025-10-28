Mon p’tit ciné Aire-sur-l’Adour
Mon p’tit ciné
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Mon p’tit ciné
15h
Dès 3 ans
Médiathèque d’Aire sur l’Adour
Gratuit sur inscription
Le ciné, ce n’est pas que pour les grands ! Projection d’un film jeunesse. .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
