Mon P’tit ciné » Dounia et la princesse d’Alep » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Mon P’tit ciné » Dounia et la princesse d’Alep » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres mardi 28 octobre 2025.

Mon P’tit ciné » Dounia et la princesse d’Alep »

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Projection sur grand écran du film d’animation Dounia et la princesse d’Alep.

Dounia grandit à Alep dans une famille unie et aimante. Alors qu’elle perd sa mère et que son père est emprisonné, la guerre frappe sa maison. Entourée de ses grands-parents, Dounia migre de frontières en frontières, à la recherche d’une nouvelle maison, avec dans sa poche quelques graines de baraké…

RDV à 16h30. Durée 1h13

Enfants à partir de 6 ans. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

English : Mon P’tit ciné » Dounia et la princesse d’Alep »

German : Mon P’tit ciné » Dounia et la princesse d’Alep »

Italiano :

Espanol : Mon P’tit ciné » Dounia et la princesse d’Alep »

L’événement Mon P’tit ciné » Dounia et la princesse d’Alep » Ondres a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Seignanx