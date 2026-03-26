Mon p’tit ciné Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Mon p’tit ciné Ludo bibliothèque Ondres Ondres mardi 7 avril 2026.
Mon p’tit ciné
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Projection du film d’animation sur notre écran géant Les trois brigands .
Trois brigands attaquent et détroussent les voyageurs jusqu’au jour où ils rencontrent une petite orpheline nommée Tiffany. Grâce à elle, ils changent de vie et utilisent leur trésor pour aider les enfants sans famille.
RDV à 16h30. Durée 1h30. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Mon p’tit ciné
L’événement Mon p’tit ciné Ondres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Seignanx
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