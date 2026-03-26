Mon p’tit ciné Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Mon p’tit ciné

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Projection du film d’animation sur notre écran géant Les trois brigands .

Trois brigands attaquent et détroussent les voyageurs jusqu’au jour où ils rencontrent une petite orpheline nommée Tiffany. Grâce à elle, ils changent de vie et utilisent leur trésor pour aider les enfants sans famille.

RDV à 16h30. Durée 1h30. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Mon p’tit ciné

L’événement Mon p’tit ciné Ondres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Seignanx