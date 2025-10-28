Mon P’tit Ciné Médiathèque La Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Mon P’tit Ciné

Médiathèque La Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Petit moment cinéma suivi d’un atelier. C’est l’occasion pour les enfants d’emmener leurs parents au cinéma.

Médiathèque La Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

A little cinema followed by a workshop. An opportunity for children to take their parents to the movies.

German :

Kleiner Kinomoment mit anschließendem Workshop. Dies ist die Gelegenheit für Kinder, ihre Eltern mit ins Kino zu nehmen.

Italiano :

Una breve esperienza cinematografica seguita da un laboratorio. Un’occasione per i bambini di portare i genitori al cinema.

Espanol :

Una breve experiencia cinematográfica seguida de un taller. Una oportunidad para que los niños lleven a sus padres al cine.

L’événement Mon P’tit Ciné Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême