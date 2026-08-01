MON P’TIT CINÉ Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières
samedi 29 août 2026 · Médiathèque Jean-d'Ormesson · Treillières
Informations pratiques
Treillières
MON P’TIT CINÉ
Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 17:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Une après-midi cinéma placée sous le signe de la découverte et de la convivialité
La projection d’un film d’animation surprise, spécialement sélectionné pour offrir un beau moment de détente et d’évasion aux enfants et à leurs parents. Laissez-vous surprendre par cette séance familiale qui ravira petits et grands !
Sur inscription .
Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 94 61 76 mediatheque@treillieres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An afternoon at the movies dedicated to discovery and fun
L’événement MON P’TIT CINÉ Treillières a été mis à jour le 2026-08-01 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
À voir aussi à Treillières (Loire-Atlantique)
- ATELIER CRÉATIF LE VOYAGE DE L’ESCARGOT Médiathèque Jean d’Ormesson Treillières 19 août 2026
- FESTIVAL CULTUR’O GESVRES Treillières 22 août 2026
- EXPOSITION LA LOIRE BRETONNE Médiathèque Jean d’Ormesson Treillières 6 octobre 2026
- SOIRÉE KARAOKÉ Treillières 25 octobre 2026