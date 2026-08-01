MON P’TIT CINÉ Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières

Informations pratiques

Treillières

MON P’TIT CINÉ

Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Une après-midi cinéma placée sous le signe de la découverte et de la convivialité

La projection d’un film d’animation surprise, spécialement sélectionné pour offrir un beau moment de détente et d’évasion aux enfants et à leurs parents. Laissez-vous surprendre par cette séance familiale qui ravira petits et grands !

Sur inscription .

Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 94 61 76 mediatheque@treillieres.fr

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English :

An afternoon at the movies dedicated to discovery and fun

L’événement MON P’TIT CINÉ Treillières a été mis à jour le 2026-08-01 par Point d’accueil Sucé sur Erdre