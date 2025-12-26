Mon p’tit ciné Un hérisson dans la neige, Ludo bibliotheque Ondres Ondres

Mon p’tit ciné Un hérisson dans la neige

Ludo bibliotheque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

D’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ?

Et pourquoi ? Et pourquoi… ? Trois contes où de petits hérissons s’interrogent sur le monde dans lequel ils vivent, chacun d’eux s’armant de courage pour mieux l’affronter et grandir.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription.

RDV à 16h30. Durée 1h. .

Ludo bibliotheque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

